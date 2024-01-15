Ранее сообщалось, по итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта составил 5,84 млн человек. Таким образом, в 2023 году показатель вырос на 26,4%.

"Наша авиагавань впервые в новейшей истории перешагнула планку в 7 млн пассажиров, мы зафиксировали самый большой суточный пассажиропоток, составивший 31 тыс. человек", — отметил исполнительный директор аэропорта Александр Пастухов, слова которого приводятся в сообщении.

Большая часть пассажиров, 5,7 млн человек, обслужена по внутрироссийским направлениям, остальные — по международным. Всего аэропорт обеспечивал перелеты более чем по ста маршрутам.

В 2023 году на внутренних воздушных линиях новым направлением стал Петрозаводск, были возобновлены полеты в Нарьян-Мар. На зарубежных направлениях впервые были выполнены рейсы в Матталу и Караганду, восстановлено авиасообщение с Бангкоком, Тбилиси и Чимкентом.

Больше всего пассажиров через "Кольцово" в прошлом году перевезли авиакомпании "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и Red Wings. Возобновили авиаперевозки авиакомпании Air Cairo, "Азербайджанские авиалинии" и "ЮВТ Аэро".