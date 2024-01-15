В минувшем году полеты из Нового Уренгоя осуществлялись по 20 регулярным направлениям. Самыми популярными традиционно стали Москва, Уфа, Тюмень, Новосибирск, Сочи и Санкт-Петербург.

Регулярные рейсы выполняли девять авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров перевезли авиакомпании "Ямал", S7, "ЮТэйр" и "Аэрофлот".

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт Нового Уренгоя впервые в своей истории обслужил более 1 млн пассажиров.

В конце 2022 года начал работать новый пассажирский терминал аэропорта. Его строительство в рамках концессии, а также реконструкцию аэродрома осуществляло ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов"). Объем инвестиций в реализацию проекта составил 11,5 млрд рублей.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в Ямало-Ненецком автономном округе, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа.