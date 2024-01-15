"Туристический поток в Ставрополь значительно вырос за последние годы. В 2023 году краевую столицу посетило около 188 тыс. туристов, что на 22% больше, чем годом ранее (153 тыс. туристов) и на 57% больше показателей 2021 года (119 тыс. туристов)", — приводятся в сообщении слова главы города Ивана Ульянченко.

Уточняется, что летом прошлого года краевую столицу посетили почти 50 тыс. человек против 40 тыс. годом ранее. А во время новогодних праздников турпоток вырос на 23% до 4,3 тыс. гостей.

"Мы ценим это внимание и в планах на этот год ставим для себя увеличение количества событийных мероприятий и их посетителей, развитие медицинского направления и инфраструктуры туризма", — отметил Ульянченко.

Муниципалитет старается увеличивать туристический потенциал и сохранять положительную динамику. Так, в прошлом году открылись перспективы развития нового направления — медицинского туризма. В результате между туристическими и медицинскими организациями подписано 20 договоров о сотрудничестве, а разработанные совместно с администрацией города комплексные продукты по лечению и отдыху ставропольская делегация представила в республиках СКФО.

Продолжается активное развитие событийного туризма с упором на национальные и культурные особенности Ставрополя. Наиболее ярким событием ушедшего года стал масштабный фестиваль исторической реконструкции "Наследие степей и гор" и новый гастрономический фестиваль "Зов предков", посвященный кухням проживающих у нас народов.

В 2021 году событийные мероприятия мэрии посетили свыше 1,5 тыс. человек, в 2022 году — уже более 20 тыс. человек, а в 2023 году их гостями стали свыше 60 тыс. человек.