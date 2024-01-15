"За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправсоглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехало 1 870 граждан КНР. Главным местом пребывания стал Владивосток — здесь проживали, здесь же посещали мероприятия. Лишь одна группа выезжала в Уссурийск", — сообщается в телеграм-канале агентства.

Отмечается, что кроме экскурсионной программы китайские туристы посещали спортивные, экстремальные и культурные события.

В 2023 году посетили более 100 тысяч туристов из КНР, из них свыше 25 тысяч прибыли без виз в составе тургрупп.