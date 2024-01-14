Сегодня в 14:39 Рейс в Хургаду задержан в аэропорту Казани

КАЗАНЬ. 14 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Задержка рейса Казань — Хургада авиакомпании Red Wings произошла в аэропорту столицы Татарстана в воскресенье, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Вылет отложен с 8:40 до 15:00 по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса", — говорится в сообщении. Уточняется, что на рейс зарегистрировано 412 пассажиров. В аэропорт выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.

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