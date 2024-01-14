"Вылет отложен с 8:40 до 15:00 по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на рейс зарегистрировано 412 пассажиров.
В аэропорт выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
"Вылет отложен с 8:40 до 15:00 по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на рейс зарегистрировано 412 пассажиров.
В аэропорт выехал заместитель Татарского транспортного прокурора.
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