Согласно табло белорусского аэропорта, рейс состоялся с часовой задержкой — вместо 12:10 самолет приземлился в 13:23.

Рейсы между Минеральными Водами и столицей Белоруссии первоначально будут выполняться раз в неделю, по субботам.

"Азимут" 29 июня 2021 года запустил прямой рейс в Минск из Минвод. Весной 2022 года компания отменила ряд рейсов в связи с временным закрытием для полетов части воздушного пространства юга РФ. В том числе был отменен рейс Минводы — Минск (хотя сам аэропорт Минвод не закрывался).