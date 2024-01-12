Традиционно самыми популярными у гостей КЧР были курорты Домбай и Архыз, которые в праздничные дни приняли 86,7 тыс. и 89,2 тыс. гостей соответственно, сказал собеседник агентства.

Кроме того, еще около 10 тыс. туристов посетили туркомплексы "Медовые водопады" и "Мара". На курортах Карачаево-Черкесии туристов принимают более 200 отелей, баз отдыха и пансионатов. Общий номерной фонд составляет около 12 тыс. мест. Для отдыхающих работают 17 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс разной сложности общей протяженностью более 50 км.