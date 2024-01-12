"С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов на территории курортного поселка Домбай обновили и расширили 16 км существующих спусков, а также построили новую трассу длиной 1,18 км", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые трассы оборудованы всем необходимым для спортивного отдыха.

В частности, спуски оснащены системой безопасного катания, позволяющей избежать отклонение спортсменов от маршрута во время спуска.

Кроме того, на объектах выполнили инженерную защиту склонов трасс для предотвращения эрозии.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.