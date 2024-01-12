"Ребенок госпитализирован и находится в реанимационном отделении медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

В свою очередь пресс-секретарь Миасской горбольницы N2 Марина Антропова уточнила "Интерфаксу", что ребенок был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи с курорта "Солнечная долина".

"Сразу же взят в реанимацию по тяжести состояния. На данный момент прошла консультация с реаниматологами Челябинской областной детской клинической больницы", — сказала представитель больницы.

В правоохранительных органах пояснили агентству, что, по предварительной информации, "шарф ребенка при сходе с подъемника замотало на барабан, и мальчика придушило".

Получить комментарий администрации горнолыжного курорта "Интерфаксу" пока не удалось.