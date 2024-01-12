«На фоне трагического инцидента было принято решение о создании командного центра морской безопасности на Пхукете. Ведомство будет состоять из различных подразделений, отвечающих за конкретные аспекты безопасности на море – охрана природы и окружающей среды, смягчение и предотвращение последствий стихийных бедствий, безопасность туристов и другие», — пишет издание.

Как отмечает газета, центр морской безопасности будет находится под командованием третьего подразделения военно-морских сил Таиланда.

31 декабря в результате столкновения туристического катера со скалами в районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде погибла пятилетняя девочка из России. Еще шестеро российских туристов получили серьезные травмы. Еще один катер с шестью российскими туристами затонул около тайского острова Ко Хэй 9 января. Путешественники и члены экипажа были спасены.