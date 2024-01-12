"16 января исполняется 157 лет со дня рождения Викентия Вересаева. В Доме-музее проведут онлайн-мероприятия, посвященные этому праздничному событию. Узнать о жизни знаменитого прозаика, пушкиниста, литературного критика смогут в любом уголке России", — говорится в сообщении.

Так, на странице дома-музея в социальной сети Вконтакте пройдет прямая трансляция "С днем рождения, Викентий Викентьевич!". Сотрудники музея расскажут о жизни и творчестве писателя, новых научных исследованиях, последних поступлениях в фонды.

Затем студенты Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого прочтут отрывки из произведений писателя.

Таким образом, зрители познакомятся с различными литературными жанрами, в которых работал писатель: афоризмы, малая проза, стихотворения, исторические романы, мемуаристика, литературная критика, отметили в пресс-службе.

Викентий Вересаев родился в 1867 году в Туле в семье врача. Закончил с серебряной медалью Тульскую классическую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет на историко- филологический факультет. После его окончания Вересаев закончил медицинский факультет в Дерптском университете и вернулся в Тулу, где некоторое время занимался медицинской практикой. Потом переехал в Петербург, затем в Москву, где и жил до конца своей жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Дом-музей В.В. Вересаева открылся 15 января 1992 года. Располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя -Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Отец его был основателем Тульской городской больницы, а также санитарной комиссии. Мать Викентия Викентьевича организовала первый в городе детский сад.

Дом — музей В.В.Вересаева является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.