"Проект в этом году мы заканчиваем. Это полностью модернизация взлетно-посадочная полоса, полностью модернизация всего оборудования, плюс — стоянки самолетов. Мы подходим к финишу в этом году", — сказал глава региона журналистам на выставке "Россия" в пятницу.

Он также сообщит, что на модернизацию было выделено 3,5 млрд рублей. После ее завершения аэропорт сможет принимать любые типы самолетов.

В дальнейших планах, по словам губернатора, строительство аэрокомплекса, проектно-сметная документация уже есть.

"Второй этап — мы разработали проектную документацию по аэрокомплексу. Мы начнем строить аэрокомплекс", — сказал Богомаз.

Международный аэропорт "Брянск" способен принимать самолеты третьего и четвертого классов, включая Ил-76, Ту-154 и Boeing-737. Владельцем аэропорта является региональный департамент промышленности, транспорта и связи.

Полеты в аэропорту приостановлены Росавиацией в связи с проведением специальной военной операции.