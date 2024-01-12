"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова Дом включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", — говорится в сообщении.

По данным комитета, во второй половине XVIII века в Охтинской верхней слободе старообрядцы поморского согласия организовали свое кладбище с богадельней и больницей. В 1853 году богадельни передали Императорскому человеколюбивому обществу. Здесь были размещены призреваемые низших сословий.

С 1857 года попечителем дома был утвержден граф Кушелев-Безбородко. Рядом со зданием богадельни был возведен четырехэтажный приют для 40 престарелых бедных девиц.

В начале ХХ века существовавшее здание в связи с ветхостью было полностью перестроено по проекту архитектора Николая Виташевского, фасады выполнены в стиле эклектики с элементами модерна.

После революции богадельня была ликвидирована. В настоящее время здание используется как лечебно-санитарное здание "Психоневрологического диспансера № 5".