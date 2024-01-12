«Двух четырехмесячных хищников таможенники обнаружили у мужчины, вылетавшего в Стамбул. Его остановили на «зеленом» коридоре. Пассажир пояснил, что везет представителей породы саванна (гибрид домашней кошки и сервала) за границу для получения экспертной оценки качества. Он предоставил ветпаспорта и сертификаты о прививках, но родословная на хищников отсутствовала», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, таможенники усомнились в достоверности показаний и передали животных специалистам Росприроднадзора.

Эксперты предположили, что детеныши могут относиться к редкому виду африканского сервала, который попадает под действие Конвенции СИТЕС.

«Если это подтвердится, нарушителю грозит уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных», — заключили в ФТС России.

Росприроднадзор передал животных в специализированную организацию Парк львов «Земля Прайда». В дальнейшем котят выразил готовность взять на временное содержание Липецкий зоопарк.