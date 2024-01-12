Как уточнил "Интерфаксу" директор по производству ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" Иван Крапчетов, по сравнению с 2022 годом снижение составило 6,6%.

По его словам, это объясняется рядом факторов. Так, во втором полугодии 2023 года авиакомпания S7 ("Сибирь") отменила рейсы из Москвы в Кемерово. Кроме того, в связи с реконструкций аэродромного комплекса аэропорта рабочая длина взлётно-посадочной полосы (ВПП) была уменьшена с 3,2 км до 2 км, что "наложило ограничения по приёму воздушных судов и снижению коммерческой загрузки для выполнения безопасного полёта".

"Большие типы воздушных судов мы можем принять, только если снизим коммерческую загрузку на 30%, но при таком раскладе авиакомпании теряют деньги", — пояснил Крапчетов. Он уточнил, что по этой причине из аэропорта Кемерово в 2023 году было отменено выполнение международных рейсов, и "это также сказалось на снижении пассажиропотока".

Как сообщалось, в прошедшем году в аэропорту Кемерово выполнялся первый этап реконструкции стоимостью порядка 3 млрд рублей. Общая стоимость всех этапов оценивалась в 13 млрд рублей, однако, до настоящего времени средства на следующий этап реконструкции не выделены. Предположительно на период реконструкции средней части ВПП работа аэропорта будет приостановлена.

Сообщалось также, что всего предусмотрено шесть этапов реконструкции, из которых в первые три входит реконструкция отрезков ВПП протяжённостью около 1 км (ориентировочно по одному в год), а также необходимых коммуникаций и сетей (очистных сооружений, сетей связи, электросетей, водосточно-дренажной системы). Кроме того, на третьем этапе также добавится примыкание рулёжной дорожки. Четвёртый, пятый и шестой этапы могут выполняться параллельно первому, второму и третьему, в их составе планируется построить, в том числе, аварийно-спасательную станцию, дорогу, ограждения с техническими средствами охраны.

Проектом предусмотрены также реконструкция перрона, строительство площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, метеооборудование, учебно-тренировочный полигон.

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров РФ и правительству Кемеровской области "принять решения, предусматривающие начало реализации не позднее 2025 года второго этапа реконструкции международного аэропорта "Кемерово" им. А.А.Леонова"

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт".