"Очень серьезно продвинулись в модульных вокзалах и платформах. Сделали новый модульный вокзал, полностью наше производство. Производство в двух регионах: в Санкт-Петербурге и в Чечне. Мы планируем установить 15 таких вокзалов. Монтаж — всего четыре дня", — сказал Белозёров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

По словам главы РЖД, для установки таких вокзалов не нужен капитальный фундамент, а срок их эксплуатации составляет 50 лет. Они собираются из экологического каркаса, прессованного бруса и имеют повышенную огнестойкость.

"Композитные платформы точно так же: с 20 месяцев до двух месяцев сборка сокращена, плюс это дешевле. Это тоже все наши отечественные продукты", — добавил Белозёров.

Напомним, что первый вокзал из модульных конструкций представили на выставке в Москве еще в 2019 году.