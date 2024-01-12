Как сообщила пресс-служба музея, пробная партия стикеров выпущена для знакомства с выставкой "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX в.", которая сейчас проходит в музее.

"Для картинок отобрали цветы, значения которых могут быть использованы в повседневных диалогах с друзьями, членами семьи или коллегами. Набор выполнен также в виде наклеек", — отметили в пресс-службе.

В общей сложности музейщики подготовили 30 стикеров для мессенджеров.

Экспозиция "Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX в." демонстрирует более 150 различных предметов из собрания ГИМ, сделанных из бисера или украшенных им, а также живопись и дамские альбомы. На ридикюлях, кошельках, поясах, туфельках, бумажниках, чубуках трубок, табачницах, подстаканниках, бюварах, чернильницах, шкатулках, скатертях и обивке для мебели — цветы, один из самых популярных мотивов в искусстве.

В первой трети XIX века своеобразным культурным кодом стал "язык цветов" — набор символов, связанный с растением, его формой и окраской. Цветы передавали послания, говорящие о любви, дружбе и верности, о политических и философских взглядах.

Настенные росписи, в основе которых — натурные акварельные летние пейзажи Андрея и Павла Болотовых, сделанные в парке дворца в Богородицке Тульской губернии, погружают посетителей в атмосферу ландшафтного дворцового парка конца XVIII века. Витрины имитируют огражденные клумбы, в зале можно присесть на парковые скамейки и послушать пение птиц.

В последние дни работы выставки здесь состоится экскурсия с ее куратором Натальей Виноградовой — историком моды, старшим научным сотрудником отдела металла Государственного исторического музея. Кроме того, посетители музея смогут прослушать ее лекцию об эволюции одного из самых популярных женских аксессуаров — сумочке.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок.