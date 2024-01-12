"По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году общая сумма, которую туристы оставили в кафе и ресторанах северной столицы, превысила 92 млрд рублей", — говорится в сообщении.

При этом в 2021 году эта сумма составила около 42 млрд, в 2022-м — порядка 69 млрд рублей.

В среднем гастрономические расходы каждого российского туриста в северной столице за последние два года выросли в полтора раза: с 6,6 до 9,5 тыс. рублей за поездку. Самый большой чек у туристов из Московской области — 16 тыс. рублей.

Гастрономическая составляющая также стала частью экскурсионных программ: так, помимо пышек, корюшки и розовых блинов Арины Родионовны среди знаковых блюд местной кухни называют рассольник по-ленинградски, пожарскую котлету и гурьевскую кашу.

С 2021 года Петербург стал единственным в РФ обладателем статуса креативного города ЮНЕСКО в номинации "Гастрономия".

Как сообщалось, на новогодних праздниках Петербург посетили порядка 1,1 млн туристов, оставив в городе 20,3 млрд рублей.

Всего за 2023 год туристы потратили в Петербурге 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Общее число гостей за год достигло 9,4 млн человек.