«Россиянка Надежда Ярыгина, приехавшая на отдых в Кемерский район Антальи, была найдена мертвой. Спасатели спустили тело с крутого скалистого участка, его доставили в морг Кемерской государственной больницы. Полиция расследует обстоятельства случившегося», — пишет портал.

Как отмечает издание, в поисковой операции принимали участие около 40 человек, в том числе полиция, спасатели и волонтеры. В четверг во время прочесывания местности на горе Чалышдаг был обнаружен мобильный телефон туристки.

Ранее Генконсульство сообщало, что россиянка ушла из отеля на прогулку в горы 4 января и не вернулась, ее телефон был недоступен. Туристка должна была вылететь в Россию 8 января, однако в аэропорт не явилась. После этого друзья женщины подали заявление в полицию о пропаже человека.