"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, в зону работ вошли Вокзальная площадь, 1-я и 2-я Рейсовые улицы и участок Центральной улицы. В результате сделали удобные маршруты к метро и аэропорту, организовали комфортную пересадку между разными видами транспорта, провели озеленение — разбили 14 тыс. кв. м газона", — сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Воздушные линии были убраны в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 км, проложена дополнительная система водостока, сообщил он.

В рамках проекта специалисты комплекса обустроили широкие тротуары, и теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тыс. кв. м, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тыс. кв. м асфальта на проезжей части. Кроме того, сообщил Бирюков, были установлены свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения.

Для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место. В районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.