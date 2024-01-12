Воздушные линии были убраны в кабельную канализацию общей протяженностью 5,5 км, проложена дополнительная система водостока, сообщил он.
В рамках проекта специалисты комплекса обустроили широкие тротуары, и теперь общая площадь пешеходной зоны составляет 37 тыс. кв. м, в местах перепада рельефа сделали два пандуса для маломобильных граждан и пассажиров с багажом, обновили 54,5 тыс. кв. м асфальта на проезжей части. Кроме того, сообщил Бирюков, были установлены свыше 110 современных фонарей и более 20 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, пешеходные переходы оборудовали почти 20 опорами контрастного освещения.
Для пассажиров наземного общественного транспорта поставили четыре новых остановочных павильона, один существующий перенесли на более удобное место. В районе станции метро разместили около 50 велопарковок, установили почти 40 лавочек и восемь навигационных стел.