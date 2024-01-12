«Масикрён – горнолыжный курорт международного уровня с роскошным одноименным отелем 5*. Это полноценный курорт с отличными возможностями не только для катания, но и отдыха. Самая высокая точка курорта – 1360 метров, самый крутой склон — почти 40 градусов. Всего там 10 многоуровневых трасс, в том числе есть для учеников. В прокате огромный выбор снаряжения. Есть ночное катание. И вся инфраструктура для отдыха – бассейн, сауна, процедурные кабинеты, открытый каток, отдельный для детей, площадка для игры в снежки, трассы для саней, рестораны, бары, бильярд», — рассказала руководитель Приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева.

В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе встреч с корейской стороной обсуждался в том числе запуск туров в страну для приморских туристов.

По словам Кудрявцевой, путешествия на северокорейский курорт планируют предлагать несколько компаний Владивостока. Стоимость турпакета с перелетом на пять дней составит порядка 70 тыс. рублей на человека.

Как отметила Ольга Кудрявцева, первый тур запланирован на 9 февраля, перелет северокорейской авиакомпанией Air Koryo.

«У приморцев не слишком большой выбор горнолыжного отдыха, в том числе зарубежного. В Северную Корею лететь всего 1,5 часа, авиакомпания Air Koryo летала к нам до пандемии и тогда поездки в республику пользовались спросом. Плюс к горнолыжному отдыху туристы смогут познакомиться со столицей КНДР – Пхеньяном», — уточнила глава отделения РСТ в Приморье.

Курорт Масикрён был открыт в 2014 году и считается личным проектом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это первый и пока единственный горнолыжный курорт в стране. Он стал одной из площадок объединенной сборной по лыжам Кореи на Олимпиаде-2018.

В зимнем расписании аэропорта Владивостока заявлены рейсы авиакомпании Air Koryo между столицами Приморья и КНДР по понедельникам и пятницам на Ту-204, но они пока не выполняются.