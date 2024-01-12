"Авиаперевозчик планирует осуществлять рейсы по пяти направлениям на воздушных судах типа Airbus A320 и Airbus A321", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании.

По данным Uzbekistan Airports, рейсы по маршруту Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Рейсы по маршруту Москва — Ташкент — Москва будут осуществляться на ежедневной основе с понедельника по воскресенье.

Помимо этого, будут осуществляться рейсы по маршрутам Москва — Наманган — Москва (дважды в неделю — по понедельникам и субботам), Москва — Карши — Москва (трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам), Самара — Ургенч — Самара (один раз в неделю — по четвергам).

"Уральские авиалинии" (Ural Airlines) — авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге. Авиакомпания входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.