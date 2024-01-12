"В субботу пройдет праздник "Хороводы, снеговики и сдобы", в воскресенье — "Елки, санки, парки. Всего в каждом областном мероприятии принимают участие более 50 парков культуры и отдыха Подмосковья", — говорится в сообщении.

Так, в рамках мероприятий 13 января в Пестовском парке в городском округе Балашиха проведут музыкальную интерактивную программу. В домодедовском парке "Елочки" будут работать караоке и фотозона, выступит фольклорный коллектив. В сквере В.А. Зайцева в Коломне можно будет увидеть театрализованный концерт и конкурс маскарадных костюмов. В орехово-зуевском парке 30-летия Победы расскажут про историю и традиции старого Нового года и народные приметы. В Раменском состоятся праздничные танцы и мастер-класс по созданию открыток. В парке "Серебряный" в городском округе Серебряные пруды устроят новогодний балл и конкурсы. Квиз, фаер-шоу и новогодняя дискотека будут ждать гостей парка Олега Степанова в Серпухове.

14 января в областных парках можно будет принять участие в командных играх, спортивных соревнованиях, турнирах и эстафетах, конкурсах, квестах, мастер-классах и анимационных программах, а также сфотографироваться в новогодних фотозонах.