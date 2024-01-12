"На фоне хмурого неба появились первые "лучики солнца" — зацвела мимоза. Листья сейчас особенно серебристые, оправдывают название — акация серебристая. Обычно время цветения такой мимозы — февраль", — сказала Солтани.

Она отметила, что мимозы в Сочи много, но деревья расцветают в разное время. Так, мимоза у границы с Абхазией распустилась раньше из-за относительно теплой осени без заморозков.

"Сейчас бутоны уже на пределе цветения. Для флоритуризма на цветущую мимозу ещё не срок", — добавила Солтани.

По ее словам, цветущее дерево мимозы сейчас можно увидеть в сочинском парке "Дендрарий".