В прошлом году выполнено 21,779 тыс. взлетно-посадочных операций, что на 8,2% больше, чем в 2022 году. Грузов и почты обработано 3,451 тыс. тонн (рост на 1%).

Наибольшая доля в общем пассажиропотоке по итогам 2023 года приходится на авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Северный Ветер".

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Екатеринбург, Новосибирск. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул и Анталья, Дубай и Шарджа (ОАЭ), Баку.

Как сообщалось, пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года прогнозировался на уровне 3 млн человек. В 2022 году пассажиропоток увеличился на 23,6% по сравнению с показателем 2021 года — до 2,509 млн человек.