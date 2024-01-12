По информации организаторов, это уже пятый марафон. Участие в нем приняли спортсмены из Якутии, Москвы, Смоленской, Курской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областей и Удмуртии.

По данным Якутгидромета, в день забега температура воздуха в Оймяконе опустилась до минус 55 градусов.

Среди мужчин на дистанции 42,2 км победителем стал представитель Мегино-Кангаласского района Якутии Константин Драгунов, среди женщин — Изабелла Борисова (чемпионка России по сверхмарафону) из Усть-Алданского района.

На дистанции 21,1 км (полумарафон) победили Леонид Зыков и Яна Егорова.

Оймякон расположен на востоке Якутии, на высоте 741 м над уровнем моря. Известен как один из "Полюсов холода" на планете. Самая низкая температура в Оймяконе была зафиксирована в 1924 году — минус 71,2 градуса.

Как сообщалось, цель марафона — популяризация туризма на Оймяконе, развитие экстремального вида спорта.