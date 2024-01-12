В частности, в Селижаровском муниципальном округе вблизи деревни Завирье на берегу озера Волго планируется развивать глэмпинг-парк: построить 20 модульных домиков, шесть домов для семейного отдыха, визит-центр, детскую площадку, веревочный парк.

Также около деревни Дубровка Торжокского района планируется развитие территории туристического комплекса "Ферма хоббитов". В числе объектов, предусмотренных проектом — дома, замок-гостиница, культурно-досуговый центр, площадки для содержания животных, детская игровая зона.

Кроме того, внесены изменения в схему территориального планирования региона для реализации туристических проектов в Зубцовском и Старицком округах.

Как сообщалось, туристический поток в Тверскую область в 2022 году составил 2,6 млн человек. К 2026 году планируется увеличить его до 4,3 млн человек.