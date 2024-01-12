"В юбилейный для нас год, тридцатой годовщины учреждения музея-заповедника, мы хотим расширить и обновить информацию — обновить стенды, создать места отдыха, чтобы нашим посетителям было не только интересно, но и комфортно", — приводится в сообщении комментарий специалиста по экспозиционно-выставочной деятельности Валентины Миловановой

Стенды планируется привести в порядок к Ночи музеев, которая состоится 18 мая. Новые ленд-арт-объекты и зоны отдыха появятся чуть позднее — в июле, к этнографическому фестивалю "Аркаим".

Также планируют выпустить обновленный путеводитель, брошюры и буклеты, создать новую карту, чтобы улучшить навигацию по территории заповедника.

В пресс-службе уточнили, что с помощью гранта будет продолжена начатая восемь лет назад работа над проектом "Парк Аркаимского периода: затерянный мир". Его основная задача — перенаправить интерес посетителей от эзотерической тематики в сферы истории, археологии, этнографии, искусства.

В результате было приостановлено уничтожение погребального комплекса "Лысая гора", трехлучевой выкладки и аллеи менгиров на горе Черкасы.

Средства гранта выделены из благотворительного фонда, "Аркаим" стал единственным представителем Челябинской области в списках победителей.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник.