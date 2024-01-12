Стенды планируется привести в порядок к Ночи музеев, которая состоится 18 мая. Новые ленд-арт-объекты и зоны отдыха появятся чуть позднее — в июле, к этнографическому фестивалю "Аркаим".
Также планируют выпустить обновленный путеводитель, брошюры и буклеты, создать новую карту, чтобы улучшить навигацию по территории заповедника.
В пресс-службе уточнили, что с помощью гранта будет продолжена начатая восемь лет назад работа над проектом "Парк Аркаимского периода: затерянный мир". Его основная задача — перенаправить интерес посетителей от эзотерической тематики в сферы истории, археологии, этнографии, искусства.
В результате было приостановлено уничтожение погребального комплекса "Лысая гора", трехлучевой выкладки и аллеи менгиров на горе Черкасы.
Средства гранта выделены из благотворительного фонда, "Аркаим" стал единственным представителем Челябинской области в списках победителей.
Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник.