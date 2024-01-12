Увеличение пассажиропотока было отмечено по направлениям в Казань (рост в 2,36 раза по отношению к 2022 году), Сочи (рост на 72%), Новосибирск (рост на 43%), Стрежевой (рост на 43%).

Пассажиропоток по самому популярному направлению из Томска — в Москву — остался на уровне прошлого года.

Как сообщалось, по итогам 2022 года томский аэропорт "Богашево" обслужил более 540 тыс. человек, что на 9% превысило показатель 2021 года.

Также сообщалось, что "Богашево" планирует в ближайшие годы постепенно наращивать пассажиропоток, доведя его в 2030 году до 1 млн человек. По словам гендиректора ООО "Аэропорт "Томск" Антона Перфильева, предприятие ставит задачу наладить авиационное сообщение с каждым городом-миллионником с досягаемостью 3 тыс. км.

Томским аэропортом "Богашево" управляет ООО "Аэропорт "Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,9%) Романа Троценко и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%). В настоящее время аэропорт сотрудничает с девятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 15 направлениям внутри страны.