Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Отмечается, что система городских центров доиспанской эпохи была обнаружена в долине Упано в верховьях Амазонки.

"Полевые исследования и лидарный анализ светового излучения выявили антропогенный ландшафт с скоплениями монументальных платформ, площадей и улиц, следующих определенному шаблону, переплетающихся с обширными сельскохозяйственными дренажами и террасами, а также широкими прямыми дорогами, протянувшимися на большие расстояния", — говорится в публикации.

Археологические раскопки датируют период заселения примерно с 500 г. до н.э. до 300-600 гг. н.э. Наиболее примечательной особенностью ландшафта является сложная система дорог, простирающаяся на десятки километров, соединяющая различные городские центры, создавая таким образом сеть регионального масштаба.

Всего было найдено более 6 тыс. земляных платформ, расположенных по геометрической схеме, соединенных дорогами и переплетающихся с сельскохозяйственными ландшафтами.

"Такое обширное раннее развитие в Верховьях Амазонки сравнимо с аналогичными городскими системами майя, недавно выявленными в Мексике и Гватемале", — говорится в статье.

В предыдущих работах были описаны курганы и крупные памятники в Амазонии, но сложность и масштабы этого развития намного превосходят предыдущие места.

Самые большие дороги имели ширину 10 м и тянулись на 10-20 км.

По оценке ученых, в древней агломерации проживало по меньшей мере 10 тыс. жителей, а на пике своего расцвета, возможно, до 30 тыс. человек, что сопоставимо с предполагаемой численностью населения Лондона римской эпохи.

Также отмечается, что строительство дорог и зданий, которые возводились в лесу буквально "из грязи", требовало огромных трудозатрат, при этом каменного сырья, как у инков или майя, у обитателей Амазонии не было.