"В 2023 году Кубу посетили 184 819 граждан РФ, что в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Как подчеркнули в Министерстве туризма Кубы, минувший год стал рекордным для российского туризма на Кубе, так как превышен самый высокий до сих пор результат допандемийного 2019 года — 178 тысяч туристов", — говорится в сообщении.

Россия в 2023 году вошла в тройку стран, откуда на Кубу приехало больше всего туристов.

«Более 80% туристов на Кубу в 2023 году перевезла компания Nordwind. По данным Минтуризма, загрузка ее рейсов составила 92%. Турпакеты с перелетом Nordwind предлагают туроператоры Pegas Touristik, Anex Tour и «Интурист». Остальные туристы путешествовали на регулярных рейсах авиакомпании «Россия» в Варадеро и Гавану и венесуэльской Conviasa в Гавану. На рейсах Conviasa блочную перевозку предлагают туроператоры Coral Travel и FUN&SUN», — отмечают в ассоциации.

Как отмечают туроператоры, спрос на Кубу остается высоким и в 2024 году.