"Персонал и посетители вышли самостоятельно до прибытия пожарных расчетов. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Звеньями газодымозащитной службы проведена разведка задымленных помещений, людей внутри не было.

Огнеборцы ведут проливку и поиск скрытых очагов горения и тления, обследуются чердак и помещения, расположенные за смежными с этим зданием стенами. Здание имеет сложную конфигурацию, имеются деревянные перекрытия, пластиковые конструкции.

В тушении задействованы 36 человек и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в центре Хабаровска по ул. Муравьева-Амурского, 3 загорелось здание, в котором находятся три ресторана. По предварительной информации, возгорание произошло на кухне места общественного питания.