Этот показатель является рекордным для аэропорта.

Увеличение пассажирских перевозок достигнуто за счет роста количества рейсов и пассажирской загрузки по существующим межрегиональным направлениям (Иркутск, Красноярск, Екатеринбург, Благовещенск, Владивосток и Хабаровск). Так, частота полетов по маршруту Иркутск — Чита — Иркутск достигла 15 рейсов в неделю в летнем сезоне, по направлению Екатеринбург — Чита — Екатеринбург увеличилась с 5 до 7. Общий рост пассажирских перевозок в сегменте составил 65%.

Также на рост повлияло расширение географии полетов (Сочи и Санкт-Петербург) и возобновление международных авиаперелетов из Читы в Хайлар и Пекин.

"В целях развития пассажирских авиаперевозок в 2024 году планируется открытие новых направлений и развитие полетной программы по уже существующим межрегиональным и внутрирегиональным маршрутам, в том числе за счет привлечения средств из федерального и регионального бюджетов. Более того, в долгосрочной перспективе предполагается возобновление чартерной программы по популярным туристическим направлениям Юго-Восточной Азии, Турции и Китая", — говорится в сообщении.

Количество взлетно-посадочных операций в 2023 году выросло на 10,3% — до 4,677 тыс. штук. Грузопоток аэропорта составил более 2 тыс. тонн груза и почты.

Маршрутная сеть аэропорта включала 23 регулярных направления. Наиболее популярными в минувшем году стали Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск и Владивосток.

Аэропорт Чита (Кадала) является аэропортом федерального значения, расположен в 18 км от центра города Читы. По данным компании, на конец 2022 года аэропорт входил в холдинг "Новапорт".