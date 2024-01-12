Согласно расписанию международного аэропорта Красноярска, рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Маршрут будет действовать до 29 марта.

По воскресеньям вылет из Красноярска буду осуществляться в 23:00, прилет в Санью — в 06:25 по местному времени. По средам и пятницам вылеты из российского города будут выполняться в 00:00, прилеты на Хайнань — в 07:25.

Это уже третий город Китая, в который АК "Россия" открыла прямые рейсы из Красноярска. До этого были запущены рейсы в Пекин и Харбин.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково", "Шереметьево", аэропорты Адлера и Красноярска.