Курс доллара в 11:39 МСК составил 87,99 руб./$1, опустившись на 59,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 96,83 руб./EUR1 — минус 42,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,1 копейки — до 91,93 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9,55 копейки — до 12,23 руб.
Сегодня в 12:05
Доллар США опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября
МОСКВА. 12 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Доллар США, евро и китайский юань снижаются на Московской бирже в пятницу в первой половине торгов. Доллар опустился ниже 88 руб. впервые с 23 ноября, евро упал ниже 97 руб. впервые с 13 декабря, юань торгуется по направлению к 12 руб.