Курс доллара в 11:39 МСК составил 87,99 руб./$1, опустившись на 59,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 96,83 руб./EUR1 — минус 42,75 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,1 копейки — до 91,93 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9,55 копейки — до 12,23 руб.