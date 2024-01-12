Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе, на внутрироссийских воздушных линиях пассажиропоток вырос на 8,6% — до 2 млн 392,025 тыс. человек, на международных — в 1,5 раза, до 209,103 тыс. человек.

Количество самолетовылетов возросло на 6,9%. Среди внутренних направлений в прошлом году самыми популярными были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард. Среди международных — Анталья (Турция), Ереван (Армения), Худжанд (Таджикистан). В прошлом году из аэропорта "Рощино" рейсы выполняли 27 авиакомпаний по 42 направлениям. Наибольшее количество пассажиров перевезли "ЮТэйр" (809,2 тыс. человек), "Ямал" (416,5 тыс. человек), "Аэрофлот" (335,3 тыс. человек). "Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.