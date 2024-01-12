Специалист уточнил, что в последние лет пять экологическое состояние озера Караколь ухудшается, и особую лепту в загрязнение вносит деятельность отеля Rixos, который расположен через дорогу от озера.

"Я сам работал в системе Минэкологии. В 2020 году ко мне пришел документ об оценке воздействия на окружающую среду. Предполагалось, что Rixos берет воду с Каспийского моря, использует для своей деятельности. Они предлагали ее сливать в озеро Караколь, которое находится через дорогу. В проекте было указано, что будет стоять фильтр, а в озеро будет сливаться чуть ли не чистейшая вода. На тот момент я не согласился, не одобрил этот проект. Но Rixos подключил свои связи, было прямое поручение заместителя премьер-министра, вице-министра. Я лично не подписывал этот документ, но прежний руководитель комитета лесного хозяйства и животного мира подписал", — сообщил Туганбеков на своей странице в социальной сети Facebook.

По его мнению, фильтр не работает должным образом, а загрязнение происходит из-за деятельности отеля.

"Было зафиксировано, что именно с отеля идет ужасное загрязнение озера. Сейчас идет проверка. Надеюсь, проверка будет качественная. Нужно в целом эту деятельность по загрязнению посмотреть и принять меры", — отметил он.

Напомним, с период с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года на озере было обнаружено и утилизировано 870 особей погибших лебедей. Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов сообщил, что результаты первичных исследований выявили, что лебеди погибли в результате заражения птичьим гриппом. В департаменте экологии Мангистауской области позже заявили, что по результатам проведенного дополнительного мониторинга по факту утечки неизвестной жидкости из трубопровода, расположенного в районе гостиницы Rixos, были выявлены превышения загрязняющих веществ по водам, сбрасываемым в Караколь. На основании этих данных в отношении гостиницы назначена проверка.