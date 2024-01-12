"120% составили доходы города Сочи от планового прогноза по собираемости курортного сбора в 2023 году. Почти 500 млн рублей — это абсолютный рекорд среди муниципальных образований Краснодарского края, на территории которых проходит эксперимент. Все средства должны быть направлены на благоустройство курортной инфраструктуры", — написала вице-мэр.

Она отметила, что на сумму 450 млн рублей уже размещены закупки на 2024 год, заключено 5 из 6 муниципальных контрактов.

"В этом году пляжные территории оборудуют системой видеонаблюдения с возможностью подключения к системе "Безопасный город". На улице Навагинская в январе заменят парковую мебель, проведут озеленение и установят современную иллюминацию. В парках и на набережных произведут замену уличного освещения и установят элементы благоустройства", — сообщила Калинина.

По ее словам, для удобства жителей и гостей города работы по благоустройству будут завершены до начала летнего курортного сезона.