"Сегодня, 12 января, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Южно-Сахалинске на запасной аэродром Хабаровска ушли рейсы SU1792, S75257 и FV6283. Всего вылет в Южно-Сахалинск ожидают 785 пассажиров S7 Airlines, "России", "Аэрофлота", "Авроры"", — сообщили в пресс-службе.

Погода Южно-Сахалинска также повлияла на время вылета рейса HZ5626 Хабаровск — Южно-Сахалинск, время отправления которого перенесено на 18:15 по местному времени.

Ожидаемое время отправления рейса SU1792 (Москва — Южно-Сахалинск) — 13 января в 05:20 по местному времени. Корректировка вылетов других рейсов происходит на фоне непогоды.

Ранее сообщалось, что юг Сахалина находится под влиянием очередного циклона, который принес метели и штормовой ветер порывами до 25 м/с и низкой видимостью от 50 до 150 м.