Курс евро в 9:50 МСК составил 96,97 руб./EUR1, опустившись на 19,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 88,29 руб./$1, потеряв 30,25 копейки к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 25,3 копейки — до 92,19 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 3,6 копейки — до 12,29 руб.

"Валютный рынок активно реагирует на предстоящее увеличение ежедневных продаж валюты ЦБ РФ. Однако это позитив только в моменте. Кроме того, чуть позже рублю предстоит учесть предыдущий факт снижения цен на нефть", — подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.