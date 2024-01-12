«Среди популярных зимой туристических направлений больше всего выросло количество поездок в страны Азии. В 10 раз увеличилось число посетивших Китай и в особенности его выделенные островные территории – Гонконг (в 22 раза) и Макао (в 35 раз). Значительный рост турпотока по сравнению с прошлыми новогодними каникулами показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%)», — отмечают в пресс-службе компании.

В ОАЭ отправилось на 17% больше туристов, чем в прошлом году. Соседняя Саудовская Аравия приняла на 20% больше путешественников. Взрывной рост показал Кувейт – туда отравилось в 51 раз больше туристов из России, чем на прошлые новогодние праздники. Такой рост связан с открытием в 2023 году стыковочных рейсов авиакомпании Jazeera Airways через столицу страны Эль-Кувейт.

По данным сотового оператора, турпоток в страны Европы в каникулы подрос на 8,5%. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировали Италия (+47%), Германия (+34%), Франция (+27%). По уровню прироста год к году среди стран Европы лидирует Исландия – ее посетили в 3 раза больше россиян. Новогодний поток в Финляндию, наоборот, снизился на 71%.

Из стран Африки лучшую динамику продемонстрировал Алжир – рост турпотока в эту страну составил 182%. На Маврикий отправилось на 168% больше россиян, на 65% выросла популярность Марокко и на 19% — Египта.