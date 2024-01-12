«Сегодня каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства. Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое», — отметила Сергунина, слова которой приводит пресс-служба Комитета по туризму Москвы..

Она добавила, что для профессионалов отрасли в 2023 году открылась «Школа гостеприимства» — бесплатные пятинедельные курсы, рассчитанные на гидов, туроператоров, отельеров, представителей агентств, работающих с деловыми путешественниками. По окончании выпускники получают удостоверение о повышении квалификации. Самым популярным стал практикум «Основы маркетинга и продвижения», посвященный онлайн- и офлайн-каналам продаж, соцсетям и другим важным инструментам для продвижения турпродуктов.

Также в прошлом году запущен интенсив по привлечению молодежи в сферу гостеприимства «Твой старт в туризме». В его рамках более 2 тыс. студентов 95 московских вузов и колледжей изучают специфику бизнеса, знакомятся с профессионалами, задают им вопросы, ходят на экскурсии по объектам туриндустрии.