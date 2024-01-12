Цикл из восьми программ, связанных с блокадной историей филармонии, откроется 18 января, в годовщину прорыва блокады, его кульминацией станет концерт 27 января, в День полного освобождения Ленинграда, на котором в исполнении Заслуженного коллектива России — академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева прозвучит знаменитая Седьмая "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича.

Завершится цикл 28 января выступлением Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России.

Самый известный эпизод блокадной истории Ленинградской филармонии — это премьера Седьмой симфонии 9 августа 1942 года. Концерт стал символом мужества и силы духа жителей осажденного города. Все четыре военных сезона филармония не прекращала работу. Только в декабре 1941 года, в первую суровую блокадную зиму, в работе был перерыв, но 1 мая 1942 года выступления возобновились.

18 января, в годовщину прорыва блокады, петербуржцы смогут посетить концерт заслуженного коллектива России под управлением Юрия Лебедева, солистом выступит пианист Александр Гиндин. Наряду с Третьим фортепианным концертом Рахманинова в этот вечер прозвучит Третья "Героическая" симфония Гавриила Попова — одного из ярчайших представителей советского авангарда.

"Композитор пережил в Ленинграде первую блокадную зиму. Эта партитура возникла из музыки, написанной в 1939 году к фильму Эсфири Шуб "Испания", тогда же композитор начал работать над Concerto grosso, который вскоре был вынужден отложить. К этому сочинению он вернулся только в годы войны. Премьера сочинения — уже под названием Третья "Героическая" симфония — состоялась 9 марта 1947 года в Большом зале Ленинградской филармонии", — говорится в сообщении.

19 января в Большом зале филармонии литературный вечер "Ленинградцы — дети мои!..." представит народная артистка России Светлана Крючкова. Прозвучат тексты самых разных жанров и судеб. В единую ткань повествования сложатся стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко. 20 января петербургский пианист Олег Вайнштейн исполнит в Большом зале филармонии шедевры мировой классики, звучавшие в блокадных программах одного из ведущих ленинградских исполнителей первой половины XX века, пианиста и композитора Александра Каменского. Наряду с сочинениями Шопена, Листа и Чайковского прозвучит транскрипция Каменского знаменитых Половецких плясок из оперы "Князь Игорь" Бородина.

23 января в исполнении "Петербургского МолОт-ансамбля" в Малом зале филармонии прозвучит сочинение Agnus Dei современного петербургского композитора Александра Кнайфеля: в основу партитуры, посвященной жертвам блокады Ленинграда, лег текст дневника Тани Савичевой.

24 января Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнит в Большом зале филармонии программу из песен, посвященных войне. 26 января в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии прозвучит программа, исполненная в Большом зале 30 августа 1943 года этим же коллективом, тогда носившим имя Оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. "Маленькая ночная серенада" Моцарта, Серенада для струнного оркестра Чайковского, симфоническая поэма "Тассо. Скорбь и торжество" и Второй фортепианный концерт Листа прозвучат под управлением Олега Солдатова, солист — пианист Вадим Монастырский.