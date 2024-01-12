Согласно онлайн-табло авиапредприятия, 15 рейсов задержаны на вылет, в том числе несколько рейсов в Хабаровск, во Владивосток, Москву, Советскую Гавань, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, а также четыре рейса внутри Сахалинской области (в том числе на Южные Курилы).

Еще 14 рейсов в те же города задержаны на прилет, из них три рейса из Новосибирска и два московских рейса из-за метеоусловий на юге Сахалина вынуждены были сесть на запасной аэродром в Хабаровске.

Почти все рейсы на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска перенесены на субботу.

Как сообщала ранее пресс-служба аэропорта, задержка рейсов связана с сильным ветром с порывами до 25 м/с и низкой видимостью от 50 до 150 м. Состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта Южно-Сахалинск позволяет принимать и выпускать воздушные суда.

По прогнозу синоптиков, улучшение погоды на Сахалине ожидается утром в субботу.

Сахалин находится под влиянием циклона, который принес сильные метели и штормовой ветер на юг острова. На сутки прервана работа паромной переправы Холмск — Ванино между Сахалином и материковой частью РФ. Школьники семи районов и Южно-Сахалинска переведены на дистанционное обучение. Закрыт ряд участков дорог на юге Сахалина, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в шесть районов острова.