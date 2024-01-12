"Рейсы из Худжанда в Дубай запланированы с 4 февраля текущего года, раз в неделю, по воскресеньям. Время вылета из Худжанда — 20:10. В обратном направлении — 00:10 (в ночь на понедельник)", — сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 6 февраля рейсы из Худжанда в Джидду будут выполняться еженедельно по вторникам. Время вылета из Худжанда — 21:15, из Джидды — 02:30 (в ночь на среду). Первый рейс по маршруту Худжанд-Стамбул-Худжанд состоится 7 марта. Рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Худжанда — в 10:00, в обратном направлении — в 15:15 по местному времени.

Кроме того, начиная с 22 января авиакомпания "Сомон Эйр" будет совершать полёты из Душанбе в Алматы трижды в неделю, по понедельникам, средам и субботам. Также, с 24 января Сомон Эйр запускает третью частоту из Душанбе в Ташкент. Таким образом, рейсы в Ташкент теперь будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Все рейсы будут осуществляться на самолётах Боинг 737-800 и Боинг 737-900.

На сегодняшний день авиакомпания "Сомон Эйр" осуществляет полёты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Россию, Казахстан и Узбекистан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-800 и Боинг 737-900.