"За 12 месяцев работы прошедшего года количество пассажиров увеличилось на 12% по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении.

Самыми популярными направлениями были Хабаровск, Владивосток, Москва, Курильск, Южно-Курильск, Новосибирск и Иркутск, отмечает пресс-служба.

"Увеличение общего пассажиропотока предприятия явилось результатом развития аэропортовой инфраструктуры как главной воздушной гавани (в Южно-Сахалинске — ИФ), так и северных аэропортов (в регионе — ИФ)", — цитирует пресс-служба генерального директора аэропорта областного центра Андрея Крутцова.

Он добавил, что с вводом новой взлетно-посадочной полосы (завершить ее строительство планируют в 2024 году — ИФ) аэропорт "Южно-Сахалинск" рассчитывает на расширение маршрутной сети.

По данным пресс-службы, лидерами по пассажирским перевозкам в прошлом году стали авиакомпании "Аврора", которая перевезла почти 546 тыс. человек, "Россия" — более 319,2 тыс. человек, "Сибирь" — более 267,2 тыс. человек, "Аэрофлот" — почти 138,3 тыс. человек. Остальной пассажиропоток пришелся на авиакомпании "Тайга", "Якутия" и "ИрАэро".

Регулярные международные перевозки из Южно-Сахалинска в прошлом году осуществлялись только в китайский Харбин и обратно, перевезено более 4 тыс. человек.

Количество самолетовылетов осталось на уровне 2022 года — почти 11 тыс.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года в аэропорту Южно-Сахалинска ввели в эксплуатацию аэровокзальный комплекс, в строительство которого вложили 12,5 млрд рублей. Он стал самым большим терминалом (его площадь почти 47,5 тыс. квадратных метров) в Дальневосточном федеральном округе, пропускная способность — 5 млн человек в год.

Московское ООО "Региональная строительная компания" в настоящее время строит в аэропорту областного центра взлётно-посадочную полосу (ВПП) длиной 3,4 км и шириной 60 метров, ее планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Новая полоса будет способна принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузке). Существующую ВПП длиной 2,7 км, которая была построена в середине 1960-х годов и уже исчерпала свой ресурс, планируется переделать в рулежную дорожку с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов.

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Он принадлежит правительству Сахалинской области.

Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, с аэропортом сотрудничают 8 авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 11 городов России и 8 населенных пунктов внутри Сахалинской области.

Из международных рейсов летом 2023 года после трехлетнего перерыва возобновились пассажирские перевозки в Харбин (КНР). До пандемии из аэропорта Южно-Сахалинска выполнялись рейсы в 6 городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).