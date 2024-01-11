Энергетики продолжают ремонтные работы. Срок их завершения не известен.

Согласно последним данным местных властей, в регионе днем были обесточены 595 деревень с населением около 10,7 тыс. человек. Помощь новгородцам в ликвидации аварий оказывают более 20 ремонтных бригад из Архангельской, Вологодской, Псковской областей, а также из Карелии.

Имение генералиссимуса в Новгородской области является единственным сохранившимся в России. Здесь, в этом провинциальном "глухом углу", в 1797-1799 годах по распоряжению императора Павла I Суворов отбывал ссылку, из которой отправился в знаменитый Альпийский поход.

Музей в усадьбе генералиссимуса открылся 25 октября 1942 года, когда неподалеку от него находились войска оккупантов. Постройки многократно реставрировались.

В фондах музея хранятся более 3 тыс. раритетов. Ежегодно усадьбу посещают более 8 тыс. туристов.