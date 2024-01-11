В результате ДТП туристы получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

Отмечается, что руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР сообщало, что трое жителей Ростовской области пострадали 5 января во время автомобильного тура в Джамагатском ущелье Карачаево-Черкесии. По пути водитель не справился с управлением и автомобиль, в котором находилось семь человек, опрокинулся. Прибывшие на место спасатели транспортировали троих пострадавших к машине скорой медицинской помощи.