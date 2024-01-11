Там отметили, что комплекс предназначен для спусков на горных лыжах и сноубордах, а также "ватрушках". Часть необходимой спортивной амуниции и инвентаря можно будет взять на прокат. На техническом открытии подъем на вершину холма обеспечит беби-лифт, в последующие дни — бугельный подъёмник.

"В первые дни комплекс будет работать в течение светового дня. В это же время гости смогут перекусить в открытом фудтраке. В конце января у отдыхающих появится возможность остановиться в "Горке" на более продолжительное время. Мы откроем гостиницу на 16 номеров и ресторан", — заключили в администрации.