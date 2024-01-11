Рейс Магнитогорск-Сочи будет выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям, Сыктывкар-Сочи по вторникам и субботам.

В настоящее время прямые рейсы по данным направлениям из Сочи не выполняются.

На сайте авиакомпании отмечается, что в летнем расписании полетов Nordwind запустит рейсы в Сочи из Нижневартовска, Кирова и Сургута.

Аэропортами базирования Nordwind являются московский "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Махачкалы, Казани и Новокузнецка. В 2022 году Nordwind перевезла порядка 5,1 млн пассажиров. По итогам 2023 года планировалось увеличить пассажиропоток до 5,4 млн человек.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля прошлого года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах.